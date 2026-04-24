Razvod Žike Jakišića od voditeljke Dajane Paunović je pre šest godina sve šokirao, a sad su isplivali detalji rastanka.

Mnogi su mislili da je Dajana ostavila voditelja, ali je istina ipak drugačija, o čemu je Jakišić nedavno progovorio.

- Oba puta sam ja odlučio da želim razvod . Nije bilo lako doneti tu odluku, niti se ona donosi u afektu. Čovek mora da se najpre bori da sačuva brak, ali kada vidi da ne može, treba preseći. I potruditi se da šteta bude što manja. Kada sam prestao dobro da se osećam u brakovima, izlazio sam iz njih. Ne bih želeo da zvučim kao da se pravdam, ali tako je stvarno bilo najbolje za sve. Ako je za neku utehu, sa obe bivše žene sam u super odnosima, sve smo prevazišli na civilizovan način - rekao je Žika i istakao da je tako bilo najbolje za sve.

Dajana je posle razvoda od Žike Jakšića potpuno je promenila svoj životni put.

Nakon što se povukla iz medija, voditeljka je osnovala humanitarnu fondaciju koja nosi njeno ime i postala članica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Beograda.

Posvetila se humanitarnom radu i društvenom angažmanu, ali o svom privatnom životu gotovo nikada ne govori.

"Nisam izgubila veru u brak"

Iako se već dugo spekuliše da je u emotivnoj vezi sa uticajnim i imućnim muškarcem, Dajana je na tu temu uvek bila diskretna. Ipak, u jednom od retkih intervjua priznala je da je emotivno ispunjena.

- Čovek koji mi je dotakao dušu više je nego snažan, hrabar i pametan. Ljubav s njim mogu da opišem kao udar groma, a ta emocija odslikava svaki dan mog života. Nisam izgubila veru u brak, tačnije, nisam izgubila veru u ljubav – rekla je za Story jednom prilikom, ali je identitet partnera želela da zadrži za sebe.

Uprkos ispunjenosti na emotivnom planu, Dajana je otvoreno progovorila i o svojoj introvertnoj prirodi i potrebi da se osami, otkrivajući da joj veliki broj ljudi ponekad stvara nelagodu.

- Prosto nisam društvena, asocijalna sam, introvertna sam osoba i smetaju mi ljudi. Možemo nas četiri da pričamo, već ako bi došao neko peti, šesti ja ne bih to mogla. Prosto dobijem neku anksioznost i nelagodu i ne volim da sam u društvu... Mnogo volim da sam sama i da se osamim, ali znam da bilo kog trenutka, da okrenem moje prijatelje, oni ne bi postavili pitanje, nego samo šta treba i kad treba.Tako da mislim da je u tom odnosu snaga prijatelj, partner, pre partner promenljiva kategorija nego što je to prijatelj – iskreno je priznala Dajana u emisiji "Ako progovorim".

BONUS VIDEO: