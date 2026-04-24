Sve je spremno za veliki povratak jedne od najvećih zvezda italijanske muzike, Erosa Ramazzottija, koji će u nedelju, 26. aprila, nastupiti pred domaćom publikom u Beogradskoj areni.

Svetska turneja „UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR“, koja je trijumfalno započela u pariskom Accor-u, predstavlja nastavak važne priče koja decenijama povezuje Erosa i njegovu publiku. Sa impresivnih 80 miliona prodatih nosača zvuka i preko 9,3 milijarde globalnih strimova, Ramazzotti u Srbiju donosi program koji slavi njegov status globalne ikone - priču ispisanu muzikom i emocijama koja prevazilazi granice i generacije.

Beogradska publika će u nedelju imati priliku da uživo čuje retrospektivu Erosovog stvaralaštva, uključujući bezvremenske klasike kao što su „Terra Promessa“, „Stella Gemella“, „Adesso Tu“, „Musica è“ i druge, uz pesme sa njegovog aktuelnog studijskog albuma "Una storia importante"/"Una historia importante". Koncert, u organizaciji Skymusic-a, biće fokusiran na vrhunsko muzičko izvođenje i prepoznatljivu energiju umetnika koji je uspeo da ostane veran sebi dok istovremeno osvaja nove vrhove svetske pop scene.

Nedeljni nastup biće prilika da se još jednom doživi onaj specifični senzibilitet i autentičnost koja turneju „Una Storia Importante“ čini jednim od najiščekivanijih muzičkih događaja godine.

Za koncert vlada ogromno interesovanje, a ograničen kontingent ulaznica dostupan je putem zvaničnog sajta ramazzotti.com, efinity.rs, aplikacije efinity, kao i na blagajnama Beogradske arene, Doma omladine Beograda, Sava Centra i na Mojkiosk lokacijama širom Srbije.

