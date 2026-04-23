Advokatica Lena Ngujen ističe obrazac koji se, prema njenom iskustvu, ponavlja u mnogim brakorazvodnim postupcima: žene često preuzimaju ulogu osobe koja se stalno prilagođava, brine o drugima i stavlja potrebe porodice ispred svojih. Vremenom, takav pristup može dovesti do osećaja iscrpljenosti, nejednakosti u odnosu i ličnog nezadovoljstva.

Kada ona govori o „sebičnosti“, to ne treba shvatiti u klasičnom negativnom smislu reči — kao egoizam ili zanemarivanje drugih — već pre kao sposobnost postavljanja granica i brige o sopstvenim potrebama. U tom kontekstu, „sebičnost“ se zapravo približava pojmovima samopoštovanja i lične odgovornosti.

Njena tvrdnja da muškarci češće stavljaju sebe na prvo mesto može se posmatrati kao zapažanje o društveno naučenim obrascima ponašanja, a ne kao univerzalno pravilo. U mnogim kulturama, muškarci se od malena više ohrabruju da donose odluke u sopstvenu korist, dok se od žena češće očekuje prilagođavanje, kompromis i briga o drugima. To ne znači da su muškarci „sebični“, niti da su žene „previše nesebične“, već da se različiti obrasci ponašanja društveno nagrađuju na različite načine.

Važan deo njene poruke jeste i upozorenje na dugoročne posledice takvog neravnotežnog pristupa. Kada jedna osoba stalno potiskuje sopstvene potrebe, to može dovesti do emotivnog umora, gubitka identiteta u odnosu i osećaja da život prolazi mimo nje. U tom smislu, ideja da se „biramo sebe“ odnosi se na zdravu ravnotežu — ne na isključivanje partnera, već na očuvanje sopstvenog integriteta.

Takođe je važno naglasiti i granicu između zdrave brige o sebi i egoizma. Zdravo postavljanje sebe na prvo mesto podrazumeva odgovornost prema sopstvenom životu, ali i dalje uključuje empatiju, dogovor i poštovanje prema drugoj strani. Egoizam, s druge strane, zanemaruje tu ravnotežu.

Zato se ova poruka može čitati kao poziv na redefinisanje pojma „dobrog partnera“. Umesto idealizovane slike u kojoj je jedno stalno žrtva, a drugo korisnik, sve više se ističe ideja da stabilan odnos nastaje kada obe strane imaju prostor da budu i posvećene drugome i odgovorne prema sebi.

U tom smislu, najvažnija poruka nije „biti sebičan“, već naučiti kako ne izgubiti sebe u odnosu — što je čest, ali često nevidljiv problem u dugim vezama i brakovima.