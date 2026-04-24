U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini Pentagona povređene su 23 osobe, među kojima se nalazi i deset zaposlenih u američkom ministarstvu odbrane, prenose američki mediji.

Prema dostupnim informacijama, do incidenta je došlo kada su se dva autobusa sudarila u jutarnjim časovima nedaleko od zgrade Pentagona.

U zvaničnim izveštajima navodi se da je ukupno 23 putnika zadobilo povrede. Od tog broja, desetoro su zaposleni u Pentagonskom kompleksu.

Zdravstvene službe brzo su reagovale, a 18 osoba prevezeno je u bolnice na dalje lečenje, dok je petoro zbrinuto na licu mesta.

Za sada nema informacija o težini povreda, niti o uzrocima sudara, a nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili sve okolnosti nesreće.

Ovaj incident dolazi nakon nedavnog udesa u Bugarskoj, gde su dve osobe izgubile život, a devet je povređeno u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao autobus iz Ukrajine.