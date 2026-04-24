Starleti Avi Karabatić navodno je hakovan profil na Instagramu nakon što je na njenom nalogu osvanuo snimak nastao sa njenim verenikom.

Odmah se oglasila tvrdeći da to nije bila njena namera, ali već narednog dana delovalo je kao da stoji iza objave.

Snimala se sa partnerom u krevetu, a video je juče dospeo u javnost. Iako je isprva tvrdila da se "nešto dogodilo" i da nije mogla da spreči objavljivanje, potom je poručila da nema razloga za skrivanje kada dobro izgleda.

Pozirajući u kupaćem kostimu, obratila se pratiocima na društvenim mrežama rečima:

-Lepa, zgodna, pa što bi trebalo da se slikam u kaputu, da se slikam i glumim časnu sestru u prvim redovima na misi, puna mi je kapa glume i lažnog morala. Da treniram, radim na sebi i onda da to ne pokažem? Ne hvala - istakla je ona.

Prijavila verenika nedavno za nasilje

U međuvremenu, medije je potresla informacija da je prijavila verenika za nasilje.

Prema pisanju domaćih portala, primljena je u Urgentni centar sa povredama glave i lica, nakon čega se oglasila na Instagramu.

-Danas sam brutalno pretučena, nalazim se u Hitnoj. Sve je prijavljeno policiji, a odgovorna osoba će snositi posledice - navela je ona.

Podsećanja radi, poznata starleta (38) završila je u Urgentnom centru u Beogradu sa povredama glave i lica, prenose domaći mediji.

Kako dalje navode, povrede su rezultat sukoba sa njenim partnerom L.Z., navodno istim muškarcem sa kojim je objavljen sporni snimak u krevetu.