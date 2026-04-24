Maja Berović je objavila novu pesmu, a sada se pojavila informacija da je na snimanju spota za ovu numeru doživela neočekivani peh.

U originalnom spotu Maja je ponela zanimljivu glumačku ulogu, ali tokom samog snimanja nije baš sve teklo po planu.

Berovićeva je doživela malu neprijatnost kada je, potpuno neočekivano, na nju skočio pas!

Naime, za potrebe spota na set je doveden doberman, a u jednom trenutku, dok je Maja ležala na ležaljci i pozirala, desila se neprijatnost. Kada je spontano podigla ruku kako bi napravila određeni pokret, pas je to očigledno protumačio kao komandu i skočio je na nju, što je pevačicu na trenutak uplašilo.

Prekinuto snimanje

Maja se štrecnula jer nije očekivala da će to da se desi, ali je ostala smirena, dok je ceo tim nakratko zaustavio snimanje.

Srećom, nije bilo posledica jer pas nije agresivan, pa je snimanje ubrzo nastavljeno u dobrom raspoloženju.

