Ponovo je u javnosti odjeknula jedna od najkontroverznijih izjava pokojnog ruskog političara Vladimira Žirinovskog, koja se odnosi na kraj sukoba u Ukrajini.

Prema rečima njegovog najmlađeg sina Olega, osnivač LDPR-a je još tokom boravka u bolnici, nakon početka vojne operacije, izneo svoje viđenje kako će se sve završiti.

U intervjuu za kanal „Empatija Manuči“, Oleg je ispričao da ga je otac pozvao i rekao samo jednu rečenicu koja je, kako tvrdi, nosila duboku poruku:

„Specijalna vojna operacija mora da se završi u Londonu.“

On je objasnio da je Žirinovski time želeo da kaže kako, po njegovom mišljenju, sukob ne može biti rešen samo unutar granica Ukrajine, već da je potrebno delovati šire kako bi se postigao konačan ishod.

„Ako želimo da pobedimo ovu ‘devetoglavu hidru’, mora se udariti na glavne centre“, preneo je Oleg očevu logiku, naglašavajući da je to bila njegova interpretacija globalnog sukoba i odnosa snaga.

Ova izjava uklapa se u ranije stavove Žirinovskog, koji je često iznosio oštre i provokativne prognoze o međunarodnim odnosima i vojnim sukobima.

Podsećanja radi, ruski političar je još ranije tvrdio da će sukob imati više intenzivnih faza, ali da bi njegov završetak mogao da se desi tokom 2026. godine.

Njegove izjave, iako često izazivaju polemike, i dalje se analiziraju i citiraju, naročito u kontekstu aktuelnih geopolitičkih dešavanja.