Marija Mara Stojadinović se pre 20 godina povukla sa javne scene i svoj život nastavila u Americi.

Sada se vratila u Srbiju, te otkrila da joj je život donosio brojne izazove.

Mara se osvrnula na prethodne događaje, te otkrila da je stavila tačku na brak. Kako je otkrila, udala se za fudbalskog trenera iz Kameruna, ali ju je on napustio u najtežem životnom trenutku, neposredno nakon rizičnog porođaja.

- Razvela sam se brzo nakon Lazarevog rođenja, nekoliko meseci nakon porođaja... Nije bilo lako i to je jedan od najtežih momenata u mom životu. Tada sam bila u jako lošem zdravstvenom stanju, jer je i trudnoća bila visokorizična, isto tako i porođaj. Lazar je prevremeno rođen i tada smo dugo bili u bolnici. I tako nadajući se podršci, neko odlučuje da mu je potreban psihički odmor, što sam ja shvatila kao napuštanje i momentalno kontaktirala svog advokata, bez ikakve rasprave – iskrena je Marija.

- Vrlo je moguće da je okidač njegovog odlaska to što sam ja bila protiv preseljenja iz Amerike u Afriku. On je fudbalski igrač, trener i sada ima svoju ligu i tim u Kameronu. Razumela sam da je njegov posao povezan sa Afrikom. Posle razočaranja jer u Americi evropski fudbal nije popularan kao u Africi, želeo je da se spakujemo i preselimo. Ne bih mogla da živim tamo, svakako ne bih mogla ni da pevam... Potom i zbog budućnosti deteta. Bila sam tamo nekoliko puta i uvek sam se vraćala tužna, jer nisam mogla da pomognem svima, to su zemlje trećeg sveta.

"Pokušali smo, ali nismo uspeli"

Uprkos kulturološkim razlikama, zbog sina Lazara uspeli su da izgrade korektan odnos.

- Teško je graditi zdrav odnos koji počiva na teškim razlikama dve kulture. Mi smo pokušavali, ali nismo uspeli. Nema istih razumevanja, smisla za humor, pa čak ni hranu. Nije lako. Mi smo danas u izvanrednim odnosima, staramo se o detetu, Lazar je blizak sa ocem i nikada mu ne bih rekla nešto loše o ocu. Njih dvojica su bliski, kada je u Americi često se viđaju, kada je u Africi onda su u stalnom kontaktu - rekla je za 24sedam.

