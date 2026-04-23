Glumica Mina Sovtić, ćerka Anice Dobre, prvi put se pojavila u javnosti nakon razvoda i to na premijeri kultnog filma "Đavo nosi pradu" u pratnji svoje neodoljive mame.

Kako su mediji ranije pisali, Mina se tajnosti razvela od supruga Luke Nikolića sa kojim ima ćerku, a nedavno je prvi put progovorila na tu temu.

Progovorila je o teškim trenucima kroz koje je prošla, otkrivši da je njenom braku došao kraj.

- Ne živimo zajedno već dve godine, ali naravno, sa svešću da smo odrasli zajedno, nemam šta da kažem na to. Ne bih javno pričala o privatnom životu, negde je najvažnija situacija, barem moj prioritet, je da budemo u dobrim odnosima zbog ćerke Lune. Nije se desilo ništa ogromno, ništa toliko strašno, baš nam je prioritet ćerka. Toliko mi je drago da imam dete i da je on otac, to je negde i normalno. Kad si sa nekim toliko dugo zajedno, lepo je imati nekog ko vas spaja - rekla je Mina, pa dodala:

- I dobro je što smo odrasli zajedno jer onda znamo jedno drugog do srži, načela oko odgajanja deteta su nam ista, tu se u potpunosti razumemo tako da je to u ovim ulogama koje sad imamo najvažnije. Sinhroni smo i nadovezujemo se, negde mislim da je jako nezgodno. Moj brat je dete razvedenih roditelja, dosta sam pričala sa njim i to mi je pomoglo.

"Treba vremena da odbolujem"

Kako je istakla, odluka o prekidu braka nije bila laka, te je sebi dala vreme da se oporavi.

- Idealna situacija ne postoji, pa čak ni kad su vam roditelji u braku, idealna situacija ne postoji. Ima mnogo odluka koje moraš da napraviš kada je dete u pitanju, samo je važno da ih napraviš u korist deteta. Evo sad u ovom trenutku, nadam se da sam malo sazrela, treba vremena da prođeš kroz neke stvari i osećanja, moraš da odboluješ neke stvari, ne postoji flaster za ovakve situacije – kazala je Mina Sovtić gostujući u podkastu "Podcast u pidžamama“.

