Jelena Karleuša je pre odnosa sa Duškom Tošićem bila u braku sa Bojanom Karićem.

Iako je sa njegovim roditeljima imala idiličan odnos, Bojanov stric, Bogoljub Karić, nije simpatisao pevačicu.

Karleuša se nedavno prisetila detalja iz braka sa Bojanom i javno progovorila o Bogoljubu.

- Bogoljub Karić je bio protiv moje veze sa Bojanom. Čak me je i zabranio na BK TV, iako sam bila njihov ekskluzivac. Rekao mi da je protiv naše ljubavi. Lažirao je istraživanja u kojima sam ja posle Madlen Olbrajt, najomraženija u Srbiji, dok je on bio najvoljeniji. Objasnio mi je da ja negativno utičem na porodicu Karić - rekla je, pa dodala:

"Redovno me je prozivao"

- S druge strane, Bojanovi roditelji, Sreten i Slavica, su mene obožavali. Prozivao je on mene redovno na tim porodičnim ručkovima na kojima je bilo nas 50. Čovek je sedeo na čelu, svi ćute i jedu supu, a Bogoljub se obraća samo meni. Bila sam duboko izdeprimirana. Sudbina će kasnije spojiti Sretena i moju majku u Nemačkoj. Lečili su se od iste bolesti i izgubili živote - ispričala je Karleuša za Informer.

