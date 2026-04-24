Pevačica Rada Manojlović iznenađena je odlukom kolege i bivšeg emotivnog partnera Milana Stankovića da se vrati na estradnu scenu.

Nju raduje vest da će Milan na jesen objaviti album, jer je godinama navijala za njegov povratak.

-Iznenadila kad sam pročitala te naslove. Zvuči nerealno. Na Tviteru sam objavila tvit u fazonu Ekrem Jevrić, "A đe da znam, ništa ne znam, a i da znam, otkud bih znala". Jako bobradovala, ali ne verujem da će se to desiti. Mislim da ne bi trebalo da se plaši da zakaže nešto i bez nove pesme, možda Sava Centar, ili čak Arenu - rekla je Rada za "Premijeru".

Dodala je i da Stanković ima poseban status na sceni.

-On je ono što drugi nisu. Može sebi da dozvoli da ga nema deset godina, da poslednju fotografiju na Instagramu objavi 2020. i da i dalje bude u hajpu - konstatovala je za "Premijeru":