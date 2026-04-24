Tea Tairović danas proslavlja prvu godišnjicu braka sa suprugom Ivanom!

Pre tačno godinu dana Tea se zavetovala na večnu ljubav dugogodišnjem partneru, a venčanje je upriličeno u jednom novosadskom dvorcu koji je smešten na samoj obali reke.

Iako je želja mladenaca bila da se svadba održi daleko od očiju javnosti, u prisustvu najblizih prijatelja, kumova i članova porodice, interesovanje javnosti bilo je ogromno.

Tea je blistala u predivnoj venčanici od čipke i kristala, dok se njen suprug pojavio u crnom smokingu.

I dok su mnogi očekivala da će pevačica prvu godišnjicu obeležiti na poseban način, ona je provodi radno.

Na spisku Teinih nastupa se nalazi i današnji datum, a druženje sa publikom je zakazano u Bugarskoj.

Poznato je da Ivan suprugu prati na svakom nastupu, te nema sumnje da će ovaj dan obeležiti na prikladan način, budući da će biti zajedno.

"Svekrva mi je predivna"

Podsetimo, Tea Tairović je nedavno govorila o braku sa suprugom Ivanom Vardajem, te otkrila kako se slaže sa njegovom prodicom.

- Mislim da mušku decu majke vaspitaju. Za svaku prednost i svaki nedostatak je mama zaslužna. Svekrva mi je predivna. Odrastao je u jako lepoj porodici. Nas dvoje smo slično-različiti. Oboje jako pazimo da ne pogrešimo, ali i jako teško priznajemo grešku. U braku smo skoro godinu dana - rekla je Tea u emisiji Magazin In.

