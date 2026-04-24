Glumac Petar Strugar odlučio je da napravi neočekivani zaokret u karijeri i zakorači u svet poslastičarstva, a njegova nova specijalnost već privlači veliku pažnju – „Mali Buda“ kolači.

Iako je publici poznat po snažnim ulogama na filmu i televiziji, Strugar je sada svoju kreativnost pretočio u sasvim drugačiji vid umetnosti, pravljenje autentičnih, ručno rađenih poslastica. Inspiraciju je pronašao u spoju estetike, ukusa i simbolike, pa „Mali Buda“ kolači nisu samo desert, već i svojevrsno iskustvo.

Kako ističe, ideja se dugo razvijala, a želja za promenom i stvaranjem nečeg ličnog bila je presudna.

- Ovo je potpuno drugačija scena, ali sa istom emocijom. Uživam u procesu i reakcijama ljudi kada probaju moje kolače - poručuje Strugar.

Njegovi „Mali Buda“ kolači već su postali tema na društvenim mrežama, a interesovanje iz dana u dan raste. Publika koja ga je pratila kao glumca sada ima priliku da ga upozna u novom svetlu – kao umetnika koji kroz slatkiše donosi drugačiju vrstu zadovoljstva.

Ako je suditi po prvim utiscima, Petar Strugar i u ovoj ulozi ostaje dosledan sebi – autentičan, posvećen i spreman da pomera granice.

BONUS VIDEO: