Majka predsednika SNSD Milorada Dodika preminula je, a vest je potvrdio sam Dodik potresnom objavom na društvenoj mreži X, gde se oprostio od nje emotivnim rečima.

U dirljivom obraćanju, Dodik je opisao koliko mu je majka značila kroz život, ističući da mu je bila oslonac, uteha i snaga u najtežim trenucima.

„Umrla je moja majka. Zbogom, majko, zbogom, mila moja. Znam i verujem da ideš na bolje mesto. Bila si moj oslonac, uteha i snaga svaki put kada je bilo teško. Tvoja toplina me je grejala ma gde da sam bio, a tvoja reč davala mi je mir i sigurnost onda kada je bilo najpotrebnije“, napisao je Dodik.

On je dodao da joj je zahvalan za sve što je učinila za njega, za ljubav i pažnju koju mu je pružala tokom života.

„Hvala ti što si me rodila, hvala ti za ljubav, za pažnju, za svaku neisplakanu suzu koju si sakrila da me ne uznemiriš. Oprosti za svaku brigu kojom sam te opteretio, znaš da nisam znao ni mogao drugačije“, naveo je.

Dodik je istakao da je sve što je postigao u životu nosio sa željom da ne razočara svoju majku, kao i da mu je upravo misao o njoj davala snagu u najtežim trenucima.

„Sve što sam postigao i svaku pobedu koju sam ostvario, nosio sam kroz želju da te ne razočaram. Svaki pritisak sam izdržao imajući u mislima kako ćeš ti na to gledati. Taj osećaj ostaje sa mnom i nikada se neće promeniti“, napisao je.

Na kraju, uputio joj je poslednje reči, izražavajući veru da će se ponovo sresti.

„Znam da si živela tako da zaslužuješ mir i spokoj na boljem mestu. Idi anđelima koje si zaslužila. Živećeš večno kroz svoju decu, unuke i praunuke. Meni ostaje da verujem da ću te ponovo zagrliti i čuti tvoj mili glas kako mi govori: ‘Čuvaj se, moj Mile’“, naveo je Dodik.

Dan ranije, Dodik je saopštio da će odložiti planiranu posetu Sjedinjenim Američkim Državama zbog teške situacije u porodici.

„U mojoj porodici se ovog trenutka dešava teška situacija. Moja majka je hospitalizovana na Univerzitetskom kliničkom centru. U komi je. Ako ne preživi, neću ni ići u SAD“, rekao je tada Dodik.

On je naveo da se radovao odlasku u SAD, gde je trebalo da dobije priznanje na univerzitetu u Čikagu, ali je istakao da su okolnosti u porodici u tom trenutku bile prioritet.

Takođe je komentarisao i političku situaciju, navodeći da se suočava sa pritiscima zbog svojih stavova, ali je naglasio da sve što radi, radi u interesu Republike Srpske i njenog prava da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti.