Glumac Nenad Jezdić je svojevremeno otvoreno komentarisao rijaliti programe u Srbiji.

Nije imao lepe reči, te je iskreno i bez ustezanja rekao da učesnici istih nisu za javno prikazivanje.

- To je jedan sociološki eksperiment. Da se vidi koliko neko daleko može da ide i koliko nisko da padne. Ti ljudi nisu za javno prikazivanje na televiziji nego za ustanove tipa "Laza Lazarević" - rekao je Jezdić i dodao:

- Ne brinu me toliko oni koji to prave, koliko oni koji to gledaju. Oni su problem najveći. Razumem da priglupa masa mora da ima zabavu, ali bolje da rade u polju nego to da gledaju. Nisam siguran dokle će to ići, ali sam siguran da ćemo uskoro gledati javne abortuse - rekao je glumac za Trebinjelive.info.

Prekinuo predstavu

Glumac Nenad Jezdić je nedavno naprasno prekinuo izvođenje predstave "Knjiga o Milutinu", a tome je prethodila neprijatna situacija koju je izazvao čovek iz publike.

Već nakon prvih pola sata izvođenja predstave i pokušaja da na suptilan način objasni čoveku iz publike koji ga je snimao da prekine to da radi, Jezdić je morao i da mu se obrati.

- Skloni to iz ruke - doviknuo je Jezdić sa pozornice.

Dok je glumac vodio priču na bini koja traje dva sata, jedan čovek iz trećeg reda zabavljao se telefonom. Dok su se iza Jezdića smenjivale fotografije stradalog naroda, muškarac iz publike je snimao monodramu. Ovaj pokušaj nije sprečen iako je pre početka predstave nekoliko puta publika zamoljena da odloži telefone, a i predočeno je da je zabranjeno snimanje i fotografisanje.

Jezdić je pucnuo prstima, još u ulozi, mimikom pokazujući da se obori telefon, ali čovek je nastavio da snima. Videlo se da je taj telefon koji svetli u mraku ometao i publiku koja je bila tik uz gospodina s telefonom.Kako prenose prisutni na predstavi, muškarac se na opomenu Jezdića nasmejao, a onda je neko iz publike dobacio da nema snimanja i fotografisanja. Tek tada je čovek zaozbiljno shvatio stvar i spustio telefon.

