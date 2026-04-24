Saša Popović bi danas proslavio rođendan, a njegova neutešna supruga Suzana Jovanović je uplakana došla na groblje kako bi obeležila ovaj dan.

U rukama je nosila ogroman buket sveća, i sve vreme je lila suze dok je prilazila groblju.

Suzana je došla sama na groblje, a donela je i rođendansku tortu, kao i prošle godine, i upalila sveću.

Nije voleo da slavi rođendane

Danas u domu Saše Popovića na Bežanijskoj kosi umesto slavlja vlada bolna tišina. Danas bi čelnik Granda slavio rođendan. Otkako nas je napustio Saša Popović, njegova porodica obeležava ovaj datum.

Saša je jednom prilikom pričao o tome da posle pedesete godine nije slavio rođendane, već je voleo da taj dan slavi sa porodicom.

- Teško da ću doživeti stotu, taj ko doživi stotu godinu nije radio u Grandu i nije radio sa pevačima i pevačicama - rekao je tada.

Alo/Blic

BONUS VIDEO: