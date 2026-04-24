Rada Manojlović se prisetila anegdite sa samog početka karijere koji nikada neće zaboraviti.

Svoje prve estradne korake Rada vezuje za Sašu Popovića i njegovu suprugu Suzanu Jovanović, o čemu je govorila i u dokumentarnom filmu "Sale".

Rada je tada otvorila dušu i prisetila se teškog perioda kada još uvek nije bila finansijski stabilna, a Saša i Suzana su pokazali svoju pravu ljudsku veličinu i priredili joj gest koji pamti i danas.

- Saša i njegova supruga su na samom početku moje karijere videli tokom takmičenja u kakvim stajlinzima dolazim i nije bilo teško da zaključe da ja baš i nemam dovoljno finansijsih sredstava - započela je pevačica svoju ispovest.

"To je bilo preskupo za mene"

Kako je otkrila, jedan običan dan pretvorio se u pravi san. Saša Popović ju je neočekivano pozvao i saopštio joj da će Suzana doći po nju sa namerom da je vodi u poznati tržni centar kako bi joj kupila garderobu.

- Suzana me je uhvatila za ruku, pa me je vodila kroz sve spratove i butike. Sećam se sandala koje su tada 2007. bile 200 evra, to je kao sada sigurno 800-1.000 evra. To je bilo preskupo za mene tad, meni je 20 evra bila kuća - ispričala je Rada, i dalje pod utiskom neverovatne dobrote i nesebične pomoći koju su joj Popovići pružili kada joj je bilo najteže.

