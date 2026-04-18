Melina Galić se danas udaje za biznismena (70), e venčanje je organizovala do najsitnijih detalja.

Odlučila je da njeno venčanje bude i prava revija elegancije, te je isplanirala da promeni čak četiri različite venčanice.

Melinina vizija savršenog izgleda dovedena je do vrhunca odlukom da joj dve haljine budu unikatno rađene u prestižnoj modnoj kući "Dior", po njenim posebnim specifikacijama. Iako je cena ovih kreacija paprena, njen novi suprug nije štedeo novac kako bi joj ispunio sve zamisli i priredio dan iz snova.

Podsetimo, kako su ranije pisali domaći mediji, bogati biznismen je ogromnu svotu novca uložio u Melinin biznis sa prodajom haljina u Monte Karlu.

Navodno je dao skoro 200.000 evra kako bi ona pokušala da privuče i svetsku klijentelu koja dolazi na Azurnu obalu.

- Taj čovek je vrlo galantan i ne žali kad je Melina u pitanju. Gde ona okom, tu on skokom, što bi se reklo. Vrlo je uticajan ovde, ima dosta uspešnih prijatelja na raznim pozicijama i razne kontakte, pa je preko svojih veza i sredio da ovde ona otvori butik u jednoj koncept radnji. Za to je dao najmanje 200.000 evra, ako se uzmu u obzir lokacija, zakup mesta u tom lokalu, promocije, fotkanje modela, transport haljina koje se šiju u Srbiji i tako dalje - tvrdio je tada izvor.

Čuva ih obezbeđenje

Melina Džinović i britanski milioner Džefri Pol Arnold su stigli u opštinu u Monaku gde će se venčati oko 10 časova.

Nasmejana Melina je blistala u drugoj venčanici u kabrioletu sa milionerom.

Džefri je dovezao Melinu u old tajmer kabrioletu, a iza njih stigao je i jedan crni automobil.

Član obezbeđenja sve vreme je pokušavao da spreči novinare da usnime mladence.

Neće se venčati u crkvi

Iako se o venčanju Meline Galić i njenog izabranika, britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja, mesecima priča kao o jednom od najglamuroznijih događaja godine, par je doneo neočekivanu odluku da sudbonosno "da" ne izgovori pred oltarom.

Kako se navodi, razlog za odustajanje od crkvenog venčanja nije nikakav skandal, već isključivo međusobno poštovanje i ljubav.

Melina je od samog početka bila jasna u nameri da ne želi da menja veru. Njen budući suprug Džefri je, kao ovu njenu želju prihvatio bez trunke razmišljanja.

Zato su doneli odluku da se venčaju samo građanski u opštini u Monte Karlu, a izvor blizak paru je do detalja objasnio kako je tekao njihov dogovor.

- Njih dvoje su sve rešili u razgovoru. Džefriju nije bilo važno gde će se venčati, već samo da budu zajedno. Poštuje njenu tradiciju i identitet i to mu je bilo važnije od forme – istakao je izvor.

