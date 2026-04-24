Na današnjoj promociji bilo je reči i o značaju učešća mladih u okviru specijalizovane izložbe „EXPO 2027 Beograd“. Prisutnima na skupu obratio se gradonačelnik Subotice Stevan Bakić koji je, tom prilikom, istakao da je posebno ponosan na činjenicu da je Subotica među prvim gradovima u Srbiji prepoznala značaj dualnog obrazovanja.

„Ponosan sam na naše stručne škole, ali i privrednike, koji su od prvog dana otvorili vrata mladim ljudima shvativši značaj i svrhu dualnog obrazovanja. Mnogi od njih svoje prvo zaposlenje pronašli su upravo u kompanijama gde su učili zanat, a naši privrednici dobili su mlade i stručne kadrove”, rekao je Bakić.

Naglasio je da je Subotica otišla i korak dalje i podsetio da se skoro deceniju unazad stipendiraju deficitarna zanimanja kako bi mladi imali sigurnost da će njihov trud biti nagrađen, a da će privreda dobiti kadrove koji su joj najpotrebniji.

„Uz to, sa ponosom najavljujem da će uskoro u Subotici, u Tehničkoj školi ’Ivan Sarić’ biti otvoren savremeni trening centar u kome će se znanje pretvarati u praksu, a praksa u iskustvo koje vodi ka uspehu. Kako mi je u razgovoru sa direktorkom Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija Gabrijelom Grujić rečeno, biće to nešto najsavremenije što može da ima jedan grad i država”, istakao je Stevan Bakić.

Prema njegovim rečima, ovaj centar nije samo mesto za učenje i razvoj, već simbol naše posvećenosti da gradimo budućnost zasnovanu na znanju, saradnji i inovacijama.

„Ponosni smo i što Centar ’raste’ uporedo sa izložbom EXPO – na istoj platformi koja već okuplja preduzeća, organizacije i ljude željne napretka, i baš kao i EXPO, nudi umrežavanje sa lokalnim firmama, sa ciljem da zajedničkim snagama stvaramo nove mogućnosti. Naš trening centar će, baš kao i EXPO, biti mesto gde će se razvijati veštine, graditi karijere i stvarati nove ideje”, naglasio je Bakić.

On je, koristeći ovu priliku, izrazio zahvalnost svima koji su doprineli da ovaj projekat postane stvarnost, a posebno direktorki Gabrijeli Grujić i njenom timu.

„EXPO 2027 u Beogradu nije samo događaj. To je prilika – jedinstvena prilika da naši mladi u poslovnom svetu postanu pokretači promena, a ne samo posmatrači. To je platforma za ideje, za znanje, za hrabre korake napred. Mladi imaju snagu da oblikuju budućnost kroz inovacije, kreativnost i zajednički rad. Učešćem na izložbi EXPO oni ne grade samo svoje veštine, već i mostove ka svetu. Naša je dužnost da ih podržimo, da ih ohrabrimo i da ih uključimo. Neka EXPO 2027 bude trenutak kada ćemo da pokažemo svetu da Beograd nije samo domaćin, već i lider. Lider u idejama, u hrabrosti i u viziji”, podvukao je gradonačelnik Stevan Bakić.

Uoči promocije javnog konkursa, u holu ispred Velike većnice u Gradskoj kući predstavnicima medija se, pored gradonačelnika Stevana Bakića i koordinatora volonterskih aktivnosti „EXPO 2027 Beograd“ Milanа Pavlovićа, obratila i direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, prof. dr Gabrijela Grujić, koja je, tom prilikom, istakla da se Subotica i njene škole od prvog dana uvođenja dualnog obrazovanja pozicionirala kao lider.

Govoreći o uspesima lokalnih obrazovnih ustanova, Gabrijela Grujić je naglasila da škole, poput subotičkih srednjih škola „Ivan Sarić“, Politehničke i Hemijsko-tehnološke škole, predstavljaju primer uspešne saradnje obrazovnog sistema i privrede.

Naglasila je da je na osnovu rezultata Subotica dobila najveći Trening centar u zemlji uz snažnu podršku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučić koji je video viziju podrške dualnom obrazovanju.

„Opremanje Trening centra najsavremenijom opremom biće završeno tokom maja, čime će grad postati ključno mesto susretanja mladih i razvoja njihove radne etike i komunikacionih veština. Ovom prilikom izrazila bih duboku zahvalnost gradonačelniku Stevanu Bakiću na svemu onome što je godinama unazad učinio za dualno obrazovanje na način na koji se borio za jednu novu platformu koja omogućava da vi, kao mladi ljudi, učite u realnom radnom okruženju, da imate siguran karijerni put, da ne morate da napuštete ni Suboticu, ni svoju zemlju, kako biste našli svoj posao, nego da sve ovo što ste stekli od kompetencija, i radnu etiku, pouzdanost, tačnost, posvećenost i lederstvo u stručnom i opštem znanju, možete da prikažete u kompanijama koje posluju u gradu Subotici”, kazala je Gabrijela Grujić.

Ona je istakla da je povod današnjeg skupa u Subotici promocija novog konkurs koji se zove „IDEJA -AKCIJA-INOVACIJA“.

„Nagrada je milion dinara za pobednike, a očekujemo da će to biti neki sjajan tim iz Subotice na osnovu iskustva iz ovog grada. Na konkursu mogu da učestvuju ne samo stručne škole, nego i Gimnazija, umetničke škole, dakle svi mladi iz Subotice mogu da se jave na ovakav konkurs koji je otvoren od 9. aprila, a završava se 15 maja. Cilj je da mladi ljudi pokažu kako znanja stečena u školama i realnom radnom okruženju mogu pretvoriti u konkretne inovativne projekte”, rekla je Gabrijela Grujić.

Najavljeno je i da će pobednički timovi konkursa svoju nagradu primiti u oktobru na sajmu Kancelarije za dualno obrazovanje, dok će najbolji imati priliku da se predstave i na predstojećoj svetskoj izložbi „EXPO 2027 Beograd“.

„EXPO nije samo Beograd, to je savremena istorija Srbije. Mi ćemo zainteresovane kandidate iz svih zemalja, njih je 135 do sada, dovoditi u sve gradove, tamo gde imamo šta da prikažemo. Verujem da Subotica zaista, uz resurs otvorenog Trening centra koji će u tom trenutku već ozbiljno raditi svoj posao, imati šta da prikaže. Izložbom EXPO pišemo savremenu istoriju Srbije. Za nas je to izuzetno značajno, jer je to ujedno i prilika da se predstavimo svetu i pokažemo da ne postoji druga obećana zemlja, nego da je obećana zemlja zapravo Srbija za sve mlade ljude, i da je to naša poruka za budućnost”, naglasila je Gabrijela Grujić.

Na promociji ovog konkursa, osim gradonačelnika Stevana Bakića i direktorke Gabrijele Grujić, govorili su i savetnik direktora Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija Nikola Lazić, kao i Milan Pavlović, koordinator volonterskih aktivnosti „EXPO 2027 Beograd”.