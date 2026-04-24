Ruski biznismeni sve češće traže nekretnine na Novom Zelandu, ali ne obične kuće, već objekte sa bunkerima ili placeve na kojima je moguće izgraditi podzemno sklonište.

Prema navodima agenata za nekretnine, potražnja je porasla približno tri puta zbog pogoršanja globalne bezbednosne situacije i straha od širenja velikog sukoba.

Najtraženiji Oklend, Velington i Krajstčerč

Kupci iz Rusije najviše gledaju nekretnine u velikim gradovima kao što su Oklend, Velington i Krajstčerč, jer u njima postoje ruskojezične zajednice i lakše je prilagođavanje novom životu.

Novi Zeland se u ovakvim krugovima sve češće predstavlja kao jedna od najbezbednijih zemalja na svetu, zbog udaljenosti od glavnih zona sukoba, stabilnog političkog sistema i geografskog položaja.

Cene običnih kuća kreću se od oko 23 miliona rubalja, dok luksuzne nekretnine dostižu i do 200 miliona rubalja.

Posebnu kategoriju čine kuće sa već izgrađenim podzemnim skloništima. Takvi objekti se, prema tvrdnjama tržišnih izvora, pokazuju samo proverenim klijentima.

Ako kuća nema bunker, sklonište je moguće naknadno izgraditi, ali to dodatno košta od četiri do 40 miliona rubalja, u zavisnosti od veličine, opreme i nivoa zaštite.

Milioneri kupuju zemlju i grade skloništa

Postoje i ozbiljna ograničenja za strane kupce. Strancima bez boravišne dozvole gotovo je nemoguće da kupe već izgrađenu kuću na Novom Zelandu.

Zbog toga imućni kupci najčešće biraju kupovinu zemljišta ili stanova u novogradnji, a zatim grade kuću po sopstvenim zahtevima, uz planiranje podzemnog skloništa već u prvoj fazi projekta.

Ovaj trend se nadovezuje na ranije izveštaje da ruska finansijska elita sve više kupuje bunkere i unutar same Rusije.

Rast interesovanja za kuće sa skloništima pokazuje da najbogatiji slojevi društva sve ozbiljnije računaju na mogućnost dugotrajne globalne nestabilnosti, pa deo kapitala preusmeravaju u bezbedne lokacije daleko od mogućih ratnih zona.