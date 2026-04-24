"U toku je tender iliti javna nabavka za 60 novih trolejbusa i Grad je i dalje posvećen da se ta nabavka uspešno realizuje. Trolejbuske linije, na kojima saobraća SP "Dorćol", ostaju i dalje, bez bilo kakvih dilema. Nove planirane EKO linije, koje potencijalno mogu da budu predmet javnog privatnog partnerstva ili da budu poverene JKP GSP "Beograd", ne predstavljaju nikakvu pretnju niti smetnju JKP GSP "Beograd" niti SP "Dorćol". Naprotiv, one su planirane iz razloga poboljšanja kvaliteta javnog prevoza putnika u Beogradu. Molimo sve zaposlene da ne nasedaju ni na kakve priče raznih takozvanih boraca za radnička prava, kao što je to bilo prošle godine i da veruju sebi i svojim očima", navedeno je u saopštenju.

Reprezentativni sindikat, koji čine Samostalni sindikat GSP i Zajednica sindikata Srbije i čiji su članovi skoro 90 odsto zaposlenih u GSP "Beograd", na kraju svog obraćanja javnosti zahvalili su rukovodstvu Grada i gradonačelniku Šapiću na energiji i posvećenosti, istrajnosti u obnovi voznog parka JKP GSP "Beograd", pa samim tim i SP "Dorćol“, kao i na naporima da kvalitet i bezbednost javnog prevoza u Beogradu bude sve bolji i bolji