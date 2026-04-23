Kada su se Dani i Blejk Rasel venčali 2020. godine, mladoženja je tokom svadbenog slavlja navodno uzeo telefon da gleda fudbalsku utakmicu. Za deo gostiju i mladu to je delovalo kao neprimeren trenutak, ali priča tu nije završila.

Godinama kasnije, prema viralnom snimku koji je objavljen na društvenim mrežama, supruga je „čekala pravi trenutak“ i odlučila da mu uzvrati na način koji će razumeti samo on — kroz njegovu strast prema igrici RuneScape.

Blejk je godinama ulagao vreme u igru i bio je blizu dostizanja maksimalnog nivoa svih veština, što je za zajednicu igrača veliki lični uspeh. Planirao je da taj trenutak obeleži kao neku vrstu završnog postignuća u igri.

Međutim, u videu koji je postao viralan, Dani tvrdi da je uz pomoć devera pristupila njegovom nalogu i završila poslednji nivo pre njega, „preuzimajući“ mu taj važan momenat.

Njegova reakcija u snimku prikazana je kao iznenađenje, a zatim i smeh, što je dodatno podelilo publiku na društvenim mrežama.

Podeljene reakcije javnosti

Internet reakcije bile su vrlo različite. Jedan deo ljudi je smatrao da je njen potez zabavan, shvatajući ga kao unutrašnju šalu para i „osvetu bez ozbiljnih posledica“.

Drugi deo publike je bio oštriji, ističući da je ulaganje stotina sati u igru lični trud i da takvo „mešanje“ u nečiji nalog, čak i iz šale, prelazi granicu poštovanja.

U komentarima su se mogle videti i poruke koje naglašavaju da se ne može porediti trenutak gledanja utakmice na svadbi sa godinama uloženog vremena u igru, kao i da poverenje u partnerskim odnosima ne bi trebalo koristiti za „osvetničke poteze“.

Reakcija supruga

Kasnije se oglasio i Blejk, navodeći da među njima nema ozbiljne svađe i da situaciju doživljava sa dozom humora. Naglasio je da mu je gledanje utakmice na svadbi bila, kako kaže, loša odluka, ali da ne vidi incident u igri kao razlog za konflikt.