U kazahstanskim bioskopima ovih dana prikazuje se kirgistanski film „Anđeo“, ali jedna projekcija privukla je pažnju iz potpuno neočekivanog razloga.

Naime, neposredno pre početka filma u sali se odigrala prava drama – žena je, prema navodima prisutnih, zatekla svog supruga u društvu druge žene. Ubrzo je došlo do burne rasprave koja je privukla pažnju cele dvorane.

Publika je gotovo instinktivno posegnula za telefonima, pa su snimci brzo završili na društvenim mrežama. Posebno je komentarisano to što je buket cveća, namenjen ljubavnici, na kraju završio bačen tokom rasprave.

Ipak, kako to često biva sa viralnim snimcima, pojavile su se sumnje da je čitava situacija možda bila iscenirana kao deo promocije filma. Za sada nema zvanične potvrde da je reč o marketinškom triku, ali ni dokaza da je incident bio stvaran.

Bilo da je u pitanju stvarna scena ili dobro osmišljena reklama, jedno je sigurno – događaj je uspeo da privuče ogromnu pažnju i filmu obezbedi dodatnu vidljivost.