Pevačica Tea Tairović otkrila je da se ugojila čak deset kilograma.

Kako je istakla, zbog trenutnog stanja nije iznenađena što mnogi misle da je trudna.

- Nisam trudna, samo sam debela. Skupljam vodu nenormalno, nabacila sam deset kilograma - iskreno je priznala Tea.

Ona je dodala da je promena u kilaži evidentna ako se uporede njeni prethodni i nedavni nastupi.

- Bila sam mršavija, kada bismo uporedili fotografije iz Beogradske arene i Podgorice, videla bi se razlika - objasnila je Tairovićeva, čime je definitivno demantovala priče o drugom stanju.

"Za svaku prednost i svaki nedostatak je mama zaslužna"

Tea Tairović je ovom prilikom progovorila o braku sa suprugom Ivanom Vardajem, te otkrila kako se slaže sa njegovom prodicom.

- Mislim da mušku decu majke vaspitaju. Za svaku prednost i svaki nedostatak je mama zaslužna. Svekrva mi je predivna. Odrastao je u jako lepoj porodici. Nas dvoje smo slično-različiti. Oboje jako pazimo da ne pogrešimo, ali i jako teško priznajemo grešku. U braku smo skoro godinu dana - rekla je Tea u emisiji Magazin In.

BONUS VIDEO: