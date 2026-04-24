Milica Dabović prolazi kroz pravu agoniju nakon što je ostala bez svog kućnog ljubimca, psa kojeg je čuvala više od 15 godina.

Uvek je potencirala svoju ljubav prema životinjama, te i ne čudi što joj je ovaj gubitak teško pao.

Tim povodom, bivša košarkašica se oglasila na Instagramu.

- 15 godina kao tren. Treba izdržati ovu bol, mrvica moja. Bila si moj osmeh kada sam najviše patila - napisala je neutešna Milica uz fotografiju svog ljubimca.

Njeni pratioci i prijatelji su se solidarisali sa njenim bolom, pa su joj u komentarima pisali poruke podrške i ostavljali tužne emotikone.

"Razapinjete me kao da sam ubila čoveka"

Podsetimo, nivša košarkašica i nekadašnja kapitenka reprezentacije Srbije, Milica Dabović, oglasila se na svojim društvenim mrežama nikad oštrijom porukom upućenom svima koji kritikuju njen način života, a posebno onima koji u negativan kontekst stavljaju njenog sina Stefana.

Nakon brojnih prozivki sa kojima se mesecima unazad suočava, prvenstveno zbog odluke da otvori profil na platformi za odrasle i tako zarađuje novac, Milica je rešila da stane na put takozvanim "dušebrižnicima" i brutalno im odgovori.

