Melina i Haris Džinović su stavili tačku na brak nakon 22 godine, a nedugo nakon razvoda su se pojavili navodi da je modna kreatorka bila neverna suprugu.

Jedna od prvih koja je javno pričala o toj temi je bila pevačica Vesna Đogani koja je šokirala tvrdnjama o Melini.

Vesna je otkrila da je od ranije upućena u to šta je Melina radila, te nije mogla da se načudi kada je čula sve priče.

- U timu sam koji navija za Harisa Džinovića. Jako mi ga je žao jer je jako ružno sve ovo što je Melina uradila. Mi to znamo od pre iz salona u koji je dolazila. Baš je bila grozna, pričala je naveliko šta radi. Svima se hvalila šta je radila, mi smo bili u šoku. Baš je bilo grozno, komentarisala sam to i sa drugaricama i sa suprugom Đoletom Đoganijem. Htela sam da kažem Harisu, ali Đole mi nije dao, rekao mi je da se ne mešam - rekla je Vesna, pa otkrila da li smatra da su godine bile problem u njihovom odnosu.

- Razlika u godinama nije problem. Kada nekoga volite, to ne bi trebalo da vam smeta. Trebalo bi da rastete i sazrevate zajedno kroz vreme - zaključila je Vesna za Blic.

Udala se za milionera

Podsetimo, Melina se pre nekoliko dana udala za engleskog biznismena Džefrija Pola Arnolda.

Milioneru se zaklela na večnu ljubav pred kumom iz Srbije, Gocom Karić i njegovim kumom.

Kako prenose domaći mediji, Melina je odlučila da uzme njegovo prezime i sada je Melina Arnold.

