Pevačica Azra Husarkić proslavila je svoj 29. rođendan u Americi sa suprugom, ćerkicom i prijateljima i to na specijalan način.

Najbliže prijatelje je okupila u jednom lokalu, a rođendan je slavila nekoliko dana.

Azra je za svoje slavlje promenila i imidž i uradila pramenove, pa pokazala novi izgled koji je oduševio mnoge.

I rođendanski kolač je bio poseban, u obliko drveta, što je Azra prikazala na mrežama i napisala:

- Srećan mi rođendan.

Usledilo iznenađenje

Ono što je pevačicu posebno oduševilo je činjenica da je za svega nekoliko dana prikupila milion za svoju novu pesmu.

Inače, ovu numeru je objavila na ćerkin rođendan, 24. maja.

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