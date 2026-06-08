Voditeljka Dragana Katić prošle godine napunila je 60 godina, a porodica i prijatelji su joj priredili nezaboravno rođendansko iznenađenje.

Sve su organizovali unapred, a da im je iznenađenje uspelo potvrđuje i snimak koji je voditeljka objavila na mrežama.

Ona je ostala u šoku kada je otvorila vrata lokala i tu videla ljude koje najviše voli. Ni torta i konfete nisu izostali, a Dragana je prekrila usta rukom od šoka koji je doživela. Oči su joj bile pune suza i preplavile su je emocije.

- Kada imaš porodicu... napisala je u opisu.

Život posvetila odgajanju sinova

Inače, Draga je sinove Bojana i Bobana sama odgajala i na njih je jako ponosna. Oni su danas uspešni i ostvareni muškarci, a jednom prilikom su za medije otkrili koliko su majci zahvalni.

- Naša majka nas je podigla sama, u trenucima kada nije ni ona nije imala nigde nikoga. Nekako smo nas troje imali jedni druge, voleli smo se najviše i večno smo joj zahvalni na svakom trenutku - rekli su oni tada.

Tužna sudbina

Voditeljka Dragana Katić suočila se s teškim trenucima tokom svog života, uključujući i to da ju je bivši muž napustio dok je bila u drugom stanju.

Sama je odgajila blizance Bojana i Bobana, a njen put nije bio lak.

Nakon što je njen bivši suprug preminuo 2019. godine, Dragana je prošla kroz emotivno teško razdoblje, posebno jer su njeni sinovi, iako nisu odrasli s njim, doživeli stres zbog njegove smrti.

- Otac moje dece je ujutru umro, a ja sam tada morala da idem da završim sve sa njegovom bivšom suprugom, sa svojom decom, njihovom sestrom i posle toga da snimam "Nikad nije kasno". To je moj posao, vas gledaju milioni, od vas se očekuje maksimum. Ako ne možete da date maksimum, onda je bolje da se povučete i ne radite - izjavila je Dragana tada.