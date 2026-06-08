Američke snage napale su i onesposobile naftni tanker pod zastavom Palaua u Omanskom zalivu, dok se taj brod bez tereta kretao ka Iranu, saopštila je danas Centralna komanda američke vojske (CENTCOM).

CENTCOM je u objavi na platformi X saopštio da je američki borbeni avion ispalio preciznu raketu u inženjerski i kormilarski prostor broda "Marivex", nakon što je saopšteno da posada broda nije sledila uputstva američke vojske.

"Marivex više ne plovi ka Iranu", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da su snage CENTCOM-a od početka američke blokade iranskih luka onesposobile sedam brodova koji se nisu pridržavali naređenja, da su preusmerena 134 broda koji su se pridržavali naređenja, i da su dozvolile prolaz za 42 broda koji su prevozili humanitarnu pomoć, od početka blokade 13. aprila.