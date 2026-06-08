Zoran Pejić Peja otkrio je da je Rada Manojlović, još pre nego što se prijavila na "Zvezde Granda", došla kod njega kući da bi je on čuo kako peva i dao svoje mišljenje.

Nakon što je voditelj javno sve izneo, oglasila se sada i Rada Manojlović za Informer, te je otkrila da je priča malo drugačija.

Kako je pevačica naglasila, ona je bila sa tatom, kompozitorom Draganom Mlavskim i još jednim njegovim prijateljem kod Zorana kući.

"Da, to je lepa priča"

- Da, to je lepa priča, i Peja je od tada zaista uvek srdačan i divan prema meni, kao i ja prema njemu - započela je Rada, pa nastavila:

- Pokušavam da se setim koje je to godine bilo. Sigurno me nije uputio na "Zvezde Granda" – tamo sam otišla sama sa tatom. Za Sašu Popovića i "Zvezde Granda" ti ne treba preporuka; svako ko je pametan i želi da se bavi pevanjem sam ode na audiciju.

Manojlovićeva je potom otkrila zašto je otišla kod voditelja.

- Zato što nije bilo šanse da dođem do medija niti do bilo koga iz sveta poznatih i uticajnih u muzičkom biznisu. Jedan tekstopisac i kompozitor iz mog kraja, iz Petrovca na Mlavi, Dragan Mlavski, došao je na ideju da me odvede kod Peje jer ga je poznavao. Taj kompozitor mi je uradio i album koji sam snimila, ali koji, zbog nedostatka novca i pristupa medijima, nikada nije bio objavljen. Sve je to bilo mnogo pre Granda.

Rada se prisetila i da je u Pejinom dvorištu bio i Beki Bekić, koji joj je odmah, kao i Peja, pružio ruku prijateljstva.

- Sećam se, kada smo tata i ja došli kod Peje, tamo je i Beki sedeo. On je jedan predivan čovek! Koliko se sećam, ponudio mi je i neku saradnju, pesmu mislim, ali ne mogu da se setim šta se dalje desilo. Nikada neću zaboraviti kako su me Zoran i Beki dočekali, ja to i danas jako cenim. Volela bih nekako da tu saradnju sa Bekićem ostvarim, on je jako talentovan čovek, koji iza sebe ima bogatu karijeru.

Alo/Informer

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