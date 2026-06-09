Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je telefonom razgovarao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, sa kojim je kako je naveo, "koordinirao naredne korake".

„Još jednom smo razgovarali o glavnim tačkama našeg razgovora prethodnog dana u Londonu i koordinirali sledeće korake“, napisao je Zelenski na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Predsednici dve države su takođe razgovarali o detaljima razgovora sa predstavnicima predsednika SAD. Zelenski je tokom razgovora rekao i da bi trebalo iskoristiti sve raspoložive mogućnosti za intenziviranje diplomatije i približavanje kraja ruskog rata protiv Ukrajine, navodi Ukrinform.

„Pripremamo se za format G7 u Francuskoj i važno je da postignemo snažne rezultate. Hvala ti, Emanuele!“, saopštio je Zelenski.

Kako je ranije objavio Ukrinform , Zelenski je večeras obavio telefonski razgovor i sa specijalnim predstavnicima predsednika SAD Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.