Pevačica Nataša Bekvalac obradovala je brojne pratioce na društvenoj mreži Instagram kada je objavila prelepu vest koja je unela neopisivu sreću u njihovu porodicu. Pevačicina sestra, Katarina Šarović uskoro će dobiti bebu.

Presrećni članovi porodice odmah su se okupili kako bi proslavili ove divne vesti, a šampanjac se samo točio za novog člana koji stiže. Nataša nije krila euforiju i javno je poručila da stiže još jedna prinova, što je izazvalo lavinu čestitki i prelepih želja njenih fanova.

- Dobićemo bebuuuuu. Mama Katarina Šarović rodiće devojčicu, a mi postajemo tetke - napisala je pevačica i dodala:

- E pa još jedna Bekvalčeva stiže, spremite se, letećemoooo - poručila je Nataša Bekvalac.

Podsetimo, u novembru prošle godine Nataša Bekvalac je delila objave sa venčanja svoje sestre Katarine.

- Udala se moja ljubav - napisala je tada Nataša Bekvalac.

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