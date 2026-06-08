Predsednik Aleksandar Vučić obratio se danas na izbornoj skupštini Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije.

Obraćanje predsednika Vučića

Kada je najavljeno obraćanje predsednika, svi prisutni u sali su ustalii pozdravili ga gromoglasnim aplauzom. On je čestitao Krkobabiću za predsednika PUPS-a po četvri put.

Saradnja sa PUPS-om

-To je veliki uspeh, to mnogo govori o stabilnosti političke partije koju vodite, ali i o problemima sa kojima se naša zemlja suočava. Srećan sam što imamo partnerku saradnju vrlo korektnu.

- Verujem da ćemo i na sledeće izbore izaći zajedno, da ćemo i uprkos ogromnim izazovima i pritiscima spolja, do sada neviđenim pritiscima iznutra, uspeti da pobedimo i nastavimo ono što smo započeli. Nadam se da ćemo zajedno nastaviti da menjamo lice Srbije, da ih činimo zadovoljnijim nego juče!

Čast mi je kada se vama najodgovornijim ljudima obraćam. Mislim na one ljude koji su gradili i pravili našu zemlju, ali i oni ljudi koj nemaju samo ideologiju pripadnosti svojoj klasnoj ili starosnoj strukturi, već ljudima koji uvek i pre svega vode računa o svojoj zemlji. Ljudima sa kojima možete da razgovarate o svim važnim problemima.

Predsednik je rekao da ne postoji deo ljudi koji sa većom ozbiljnošću posmnatra stvari u zemlji, racionalno i tako donoseći zaključke i odgovorne odluke.

Milan je rekao nešto sasvim tačno. O podeli u društvu, ima ih u svakom društvu. U eri socijalnih mreža svako društvo je duboko podeljeno. Takva je pravilnost u savremenom svetu. Takvo je vreme došlo. Odgovorni i ozbiljni ljudi kao da nemaju dovoljan glas, ne zato što su slabi već zato što su odgovorni. U današnjem svetu se ne traži uvek to, dosta je da nekoga udarite, opsujete, nekoga ogovarate, dobićete veću popularnost od onoga ko vredno radi.

O problemima populacione politike

Predsednik je govorio o problemima populacione politike.

- Nama najmanje rođenih proporcionalno broju stanovnika ima tamo gde smo najbogatiji, ubedljivo. I to na opštinama Vračar, Novi Beograd, Savski venac, u soliterima retko ćete videti da u stanu ima više od dvoje dece. A u kućama tamo gde postoji zemlja... drugačije je. Možda je zato dobra ta Milanova ideja - ali ljudi se sve više urbanizuju. Svako koga vratimo na selo, to je veliki uspeh, hvala vam na toj akciji iako sam uvek bio prema njoj skeptičan.

U Beogradu imate više od 80.000 žena, preko onih 50 odsto. Imate oko 200.000 njih koje ne žele da imaju partnere, drugačiji je način života. Ljudi žive bogatije, isto je sa muškarcima, istakao je. Predsednik je rekao da slike na mrežama sa decom skupljaju manje lajkova od slika sa kućnim ljubimcima.

O položaju penzionera

Danima razmišljamo šta možemo da uradimo - rekao je predsednik i dodao da njegovi otac i majka imaju veoma visoke penzije.

- Nije moj otac samo zaradio toliko da bi mu penzija bila tolika. Nije toliko doprinosa uplatio, to mora država da doplati. Kada se država obaveže na to, ona mora biti snažna za to. I kada kažete zaradio je, država to mora da obezbedi, ali država mora imati ekonomiju. Danas mi zapošljavamo 553.000 ljudi više, iako nas je manje nego što je bilo pre 2010. godine. Dakle, što se toga tiče, ekonomija je mnogo bolja. Niko od nas se ne seća da je Srbija imala stabilan kurs dinara. To imamo tek u poslednjih 14 godina - rekao je predsednik.

Ističe da se može bolje raditi, i pomenuo je da se razmatra o skali i velikom paketu za najstarije.

- Ne može to da se zove 13. penzija, ali u uslovima kada imamo mogućnosti, a ova i sledeća godina su godine kada ćemo imati mogućnosti za to, zbog najavljene velike stope rasta, u tim uslovima mi razmišljamo o velikom paketu za penzionere. I o snižavanju cena lekova, između ostalog, ako to spustimo za 20, 30, 40 odsto, poboljšavamo status penzionera, i sugiran sam da će svako sebi moći da priušti lek - kazao je Vučić.

On veruje da će 27. ili 28, na skupu u Beogradu, objaviti najveći deo tog paketa.

- Nije tu reč da će neko dobiti hiljadu ili dve dinara, već je reč o značajno većim sumama novca, koje će poboljšati dugoročno životni standard naših penzionera - rekao je predsednik. O podelama Kaže da su u prethodnih godinu i po dana pokušali da nam unište porodicu, i da unesu jaz među generacije. - Hteli su da kažu da za vas život više ne vredi ništa... Mi sve te podele moramo prevazići, moramo da pružimo ruku i pokušamo da ujedinimo Srbiju. I veoma sam zahvalan i vama uvaženi Stefane, i svima drugima, koji se ne boje da jasno kažu sve što vide. Nisu oni rušili sredovečne ljude i penzionere, već su 18 meseci rušili našu Srbiju. To ste vi prepoznali, stali na branik otadžbine, i svakom reči u komšiluku, dolasku na skup, ste se suprotstavljali - dodao je on.

Važna svečanost

Kao domaćin i čovek koji brine o svojoj kući, najavljen je predsednik Vučić.

Na uvodnim rečima pozdravljen je i Milan Krkobabić, novi i stari predsednik, kako je rečeno. Velikim aplauzom pozdravljen je Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige. Na isti način pozdravljena je i Katarina Šarić.

Povod svečanosti je 21. godišnjica, jer 20. godišnjica nije obeležena zbog onih koji su rušili Srbiju.

Obraćanje Milana Krkobabića

Reizabrani predsednik Milan Krkobabić tokom obraćanja je rekao:

- Vi ste me ubeđivali, a ja prihvatih! Ovo mi je četvri mandat, uvaženi predsedniče Vučić, čast mi je što ste ovde sa nama, što ćete se obratiti ljudima koji dolaze iz svih delova Srbije.

On je podsetio da se uvukla podela među ljude.

Krkobabić je čestitao Vučiću na filigranskom vođenju srpskog broda ka sigurnoj luci.

Istakao je da o svemu danas odlučuju svetske vrhuške i velike korporacije, a da se proleteri sve manje pitaju.

- Bitka između korporacija i država se zaoštravaju. Ko će pobediti ja ne znam, ali navijam za državu, za socijalno odgovornu državu, državu pravde. To znači da svaki čovek mora imati krov nad glavom, čist vazduh, pijaću vodu, i da može da odlučuje o svojoj sudbini. I da može da pruži ruku svom komšiji, da mu je taj stegne, i da zajedno rešavaju svoje probleme. Ja tako vidim budućnost Srbije i budućnost srpskih sela - dodao je predsednik PUPS.

On je naglasio važnost inicijative predsednika Vučića za povećanje penzija i poboljšanje životnog standarda.

- Sve što radimo, vrste inicijative, sugestije, je da koalicioni partner koji ima objektivnu moć političku, da može to da realizuje - kazao je Krkobabić.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, biće gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink večeras od 18.30 časova.

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