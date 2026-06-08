Proslavljeni košarkaš Miloš Teodosić, iako sa suprugom Jelisavetom Orašanin ima stan na beogradskom Vračaru, veoma je vezan za rodno Valjevo, u kojem je završio osnovnu školu.

U blizini te škole nalazi se porodična kuća u kojoj i dalje živi njegova baka Božidarka. Meštani Valjeva ponosni su na njegov uspeh, a kako jedna sugrađanka ističe, Teodosić je kupio i stan u rodnom gradu u kojem boravi kada god dođe, i važi za dobrog komšiju.

- Kada smo dobili Sloveniju na evropskom, skupilo se nas 300 - 400 išli smo kod bake i slavili - otkrio je Milošev sugrađanin tada.

Mi Srbi smo generalno skloni da nečiji uspeh doživljavamo kao svoj, ali naravno u srpskom maniru i Teov. Svakako je fenomenalan čovek koji je samo još jedan ambasador naš. Naravno sve najbolje mislim o njemu - istakla je jedna sugrađanka dok je druga dodala:

Kupio stan u Valjevu

Miloš je u Valjevu kupio i sebi stan u kom boravi kad god poseti rodni grad.

- Znam za Teodosića, stan je iznad mene, ali ne znam ništa. Dobar je komšija - rekla je tada sugrađanka koja nije bila raspoložena da otkriva detalje.

Razvod od glumice

Glumica Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić su odlučili da stave tačku na brak. O njihovom odnosu ranije se već pisalo, budući da su, kako se navodilo, pre dve godine imali bračnu krizu. Ipak, uprkos pokušajima da privatni život sačuvaju od javnosti, vest o navodnom razvodu ponovo je pokrenula priče o njihovoj ljubavi, ali i o vezama koje su imali pre nego što su se upoznali.

Jelisaveta Orašanin je svojevremeno otvoreno govorila o tome koliko su se ona i Teodosić kratko zabavljali pre nego što su odlučili da se venčaju.

- On je razmišljao o braku, mi smo se videli ukupno 18 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put je bilo na venčanju - rekla je lepa glumica.

Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda od proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića uplovila u vezu sa 11 godina mlađim kolegom, Pavlom Mensurom.

Na pitanje da prokomentariše vezu sa 11 godina starijom koleginicom, Pavle Mensur je rekao samo: "Molim vas...", dok Jelisaveta nije ni odgovarala na pitanja.

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