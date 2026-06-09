U Ulici Rifata Burdževića u Novom Pazaru večeras je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali motocikl i autobus.



Prema prvim informacijama sa lica mesta, motocikl se zakucao u zadnji deo autobusa u blizini pumpe kod Panorame.

U nezgodi su povređene dve osobe koje su prevezene na ukazivanje lekarske pomoći, a prema dostupnim informacijama za sada nemaju teže povrede.

Na mestu nezgode ubrzo su stigli pripadnici policije i ekipe Hitne pomoći, koje su zbrinule povređene i obavile uviđaj. Saobraćaj se u tom delu grada odvijao otežano tokom trajanja intervencije.

Uzrok nezgode biće poznat nakon istrage nadležnih organa.