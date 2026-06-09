Demokratska Republika Kongo danas je saopštila da je broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole porastao na 101 i da prisustvo naoružanih grupa nastavlja da ometa napore na suzbijanju epidemije u najteže pogođenoj provinciji, preneo je Rojters.

Pojava ebole, koju je izazvao redak soj virusa Bundibugjo, objavljena je 15. maja.

U svom najnovijem izveštaju o situaciji, vlada Konga je saopštila da je u prethodna 24 sata zabeleženo 35 novih potvrđenih slučajeva, uključujući 10 smrtnih slučajeva. Time je ukupan broj potvrđenih slučajeva porastao na 550, a ukupan broj potvrđenih smrtnih slučajeva na 101.

Slučajevi obolevanja su zabeleženi u 17 zdravstvenih zona Iturija, kao i u provincijama Severni i Južni Kivu. Nepoverenje i otpor lokalnog stanovništva su otežavali preduzimanje mera protiv ebole, a prijavljeni su i napadi na timove pogrebnih ustanova i centre za lečenje. Poslednji takav napad dogodio se u nedelju, rekao je upućeni izvor, pri čemu su dve osobe teško povređene, a dva vozila oštećena.

Sukobi potresaju tri provincije koje su dugo pogođene oružanim konfliktima, a to su Ituri, Severni Kivu i Južni Kivu. U izveštaju vlasti o aktuelnoj situaciji navodi se da prisustvo naoružanih grupa u Džuguu, Irumuu i Mambasi, u provinciji Ituri, nastavlja da ograničava humanitarni pristup u više zdravstvenih zona koje su pogođene ili ugrožene.

Vodeća afrička agencija za javno zdravlje saopštila je da je broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu porastao na 544.