Bivši predsednik Vrhovnog suda Ukrajine Vsevolod Knjazjev osuđen je na pet godina zatvora na osnovu sporazuma o priznanju krivice za primanje mita, saopštili su tužioci za borbu protiv korupcije.

Knjazjev je bio optužen da je 2023. godine primio mito u iznosu od 2,7 miliona dolara u zamenu za donošenje jedne sudske presude. Ovaj sudski postupak pažljivo su pratili međunarodni partneri Ukrajine.

Knjazjev, koji je ranije negirao optužbe, priznao je krivicu u okviru sporazuma kojim se obavezao da svedoči protiv drugih osumnjičenih, naveli su tužioci.

Prema sporazumu, vlasti će mu oduzeti dve nekretnine i više od 200.000 dolara. Takođe, biće u obavezi da donira 1,1 milion dolara ukrajinskoj vojsci.

Knjazev je optužen za primanje mita 2023. godine. Nakon toga smenjen je sa funkcije izglasavanjem nepoverenja.

Suzbijanje duboko ukorenjene korupcije jedan je od ključnih prioriteta Ukrajine, koja nastoji da obezbedi trajnu finansijsku podršku i ostvari napredak ka članstvu u Evropskoj uniji.