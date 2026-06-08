Verica Rakočević (76) i Veljko Kuzmančević (41) su se venčali 2013. godine, a njihova ljubav je često bila predmet komentara zbog velike razlike u godinama – Verica je 35 godina starija od Veljka. Iako su se suočavali s osudama javnosti, njihov brak je već deset godina postojan i jak.

Majka, koja je samo dve godine mlađa od Verice, igra značajnu ulogu u njegovom životu.

Iako nije želela da se javno izjašnjava o njegovom braku sa poznatom modnom kreatorkom, niti da se pojavljuje u medijima, Dušanka Kuzmančević je ipak jednom prilikom učestvovala u televizijskoj emisiji. U toj emisiji je Veljko bio gost, pričao je o svom životu, postignućima, i naravno, o svojoj saputnici Verici.

- Dolazim sa posla, a on se vratio sa Zlatibora. Kaže on meni vraćam se za Beograd, došao sam da ti kažem da sam sa Vericom. Bila sam zatečena. Pričali smo o tome i rekla sam "Ako je to to, i ako ste se našli i ako je voliš, onda u redu, ali ako je nešto drugo onda nemoj. Ako si spreman da te svi gledaju i zapitkuju, kao i mene na poslu - onda okej". Tada sam ga pitala i nikad više. Ja ne pitam, samo ako sami nešto kažu - rekla je u delu emisije "Kad anđeli spavaju" a onda je Veljko ispričao kakav odnos ima sa majkom.

- Nas troje smo uvek bili bliski i otvoreni jedni prema drugima. Mnogo vremena smo proveli u razgovoru, razumeli smo se. Vezani smo, ali ne na formalan način, da moramo po svaku cenu da se javljamo ili šaljemo razglednice kad negde odemo. Prosto smo bliski na jedan ljudski način, koji podrazumeva porodicu i dom. Ponosan sam na svoje roditelje i na to kako sam odrastao i kako su me vaspitavali.

Oglasio se Veljko Kuzmančević nakon skandala u njihovom domu

U mirnom naselju na Avali, gde modna kreatorka Verica Rakočević i njen suprug, kompozitor Veljko Kuzmančević, žive već jedanaest godina, sinoć je došlo do ozbiljnog incidenta.

Komšija je pretio paru, što je dovelo do toga da policija interveniše zbog neprijatne situacije.

Ovim povodom se sada oglasio Veljko Kuzmančević, koji ističe da se njegova supruga jako potresla zbog cele situacije.

- To je haos, godinu dana imamo taj problem. To je konstantno maltretiranje, pokušali smo da s njim razgovaramo ovde, svi i ovaj komšija dole - da mu normalno kažemo, u redu je da se dođe da se druže, ajde ako imaju neko slavlje nešto...



- Sinoć je bila ovde policija, mi smo dali izjavu. On je dobio krivičnu prijavu, sad dalje ide na sud, ali u principu, mogla je da se sinoć desi gora stvar, da ja nisam bio tu, da je Verica bila sama. Ona se jako uznemirila... Meni je najlakše bilo da sam otišao tamo, ali ja neću da radim ništa što je mimo zakona. Kad imate takvog čoveka u komšiluku, još pijanog, njegove reakcije ne možete da predvidite, dodao je Veljko i nastavio:

- I opet kažem, najgore bi bilo da ja nisam bio ovde na Avali, a da je Verica bila sam i da je on počeo da divlja. Verica se jako uznemirila, zamislite da vam neko viče "Umri ku**o"i "Dužan si mi krv". Ona mu ništa nije rekla jer se on iživljavao ceo dan i onda uveče kad je shvatio da mi ne reagujemo onda je odlepio, ugasio muziku i počeo da divlja, da preti, da se ponaša kao manijak, završio je za Blic.

BONUS VIDEO:



