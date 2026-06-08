Milan Ivanović, brat Mine Kostić oglasio se i otkrio u kakvom je stanju pevačica koja je pre devet dana hospitalizovana na klinici "Laza Lazarević".



Stanje pevačice Mine Kostić koja je prošle nedelje zadržana u "Lazi" i dalje je tema o kojoj bruji region. Informacija u medijima gotovo i nema, a ekipa Informera uspela je da stupi u kontakt sa Mininim bratom od tetke Milanom Ivanovićem koji je za naš list potvrdio da je pevačica i dalje hospitalizovana.

- Mogu samo da vam kažem da je Mina dobro i da ide na bolje, oporavlja se - rekao je Milan pa dodao:

- Dogovorili smo se da u medije ne dajemo druge informacije, moji su mi tako rekli. Nadam se da me razumete - završio je Minin brat, potvrdivši da se stanje pevačice poboljšava iz dana u dan.

Minina porodica je očigledno odlučila da se povuče sa iznošenjem detalja o pevačici, sve dok ona ne izađe sa lečenja i sama se oglasi.

Podsetimo, Mina Kostić smeštena je prošle nedelje u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" uz pratnju policije, nakon što je ispoljila agresivno ponašanje.

Prema prvim informacijama, procenjuje se da će zbog teškog psihičkog stanja na bolničkom lečenju provesti narednih 30 dana.

Incident se zakomplikovao kada su nadležni organi morali da reaguju i odvedu Minu Kostić na lečenje u adekvatnu ustanovu.

Kako je Informer ekskluzivno saznao, Minin verenik Mane Ćuruvija Kasper sleteo je u Beograd odmah čim je saznao šta se sa njegovom partnerkom dogodilo. Bio je van sebe i zabrinut, a odmah pri dolasku uputio se ka psihijatrijskoj ustanovi, gde je do danas posetio više puta.

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