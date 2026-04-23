U jutarnjem programu Radio-televizije Republike Srpske održano je zvanično žrebanje redosleda nastupa za Grand Finale International festivala „Ritam Evrope“, koje će biti održano 22. maja u Derventi.

Tokom direktnog uključenja u program predstavljeni su svi učesnici i izvučen je redosled njihovih nastupa na velikoj međunarodnoj završnici koja će okupiti mlade izvođače iz brojnih gradova regiona. U emisiji i tokom samog žrebanja učestvovali su i direktor televizijskog programa Igor Karadarević, kao i internacionalna pobednica festivala „Ritam Evrope“ Ivana Simić, koja je govorila o svom iskustvu i uspehu na ovom takmičenju.

Takmičenje će otvoriti predstavnici Vukosavlja, a redosled nastupa na velikom finalu je sledeći: 1. Vukosavlje, 2. Sremski Karlovci, 3. Tivat, 4. Sombor, 5. Kostajnica, 6. Kolašin, 7. Laktaši, 8. Topola, 9. Plužine, 10. Ruma, 11. Gradiška, 12. Novi Sad, 13. Bijelo Polje, 14. Boljevac, 15. Budva, 16. Nikšić, 17. Stara Pazova, 18. Berane, 19. Pale, 20. Odžaci, 21. Derventa, 22. Prnjavor, 23. Kruševac, 24. Ćuprija, 25. Leposavić, 26. Austria.

Veliko finale festivala „Ritam Evrope“ biće održano 22. maja u Derventi uz direktan televizijski prenos, a očekuje se muzičko-scenski spektakl koji će okupiti mlade talente iz regiona i šire.