Kijev je sve više ciljao transportne veze koje povezuju Krim sa drugim okupiranim područjima na jugu Ukrajine kao deo šireg napora da se otežaju ruski putevi snabdevanja i logistika trupama na prvoj liniji fronta, preneo je Kijev independent.

Volodimir Saldo, šef ruske vlade u Hersonskoj oblasti, tvrdio je da su ukrajinske snage tokom noći ciljale mostove u oblasti Čonhar.

Prema Saldovim rečima, saobraćaj prema kontrolnom punktu Džankoj je privremeno obustavljen, dok je most koji povezuje Heničesk sa Arabatskom prevojem oštećen, a uvedena su i ograničenja saobraćaja.

Ukrajinski 1. odvojeni jurišni puk „Da Vinči“ kasnije je potvrdio napade na drumski most na Čonharu, železnički most, pontonski prelaz i vojne kamione u tom području.

- Propusni kapacitet pontona je nizak, što primorava kamione da se ređaju ispred njih i postaju spremne mete za nas - navodi se u saopštenju jedinice, dodajući da je operacija bila „deo jedinstvenog plana“ za ometanje ruskih logističkih ruta sa Krima.