

Muzička scena regiona uskoro bi mogla da dobije svoje najveće osveženje poslednjih godina! Festival Ritam Evrope, najgledaniji omladinski muzički projekat ovog dela Evrope, pokreće spektakularan projekat o kojem se već priča iza kulisa – formira se nova regionalna ženska grupa pod nazivom Rhythm Girls!

Četiri devojke, četiri snažne ličnosti, tri države i jedna velika misija – da osvoje publiku širom regiona!

Prema saznanjima do kojih smo došli, u najužem izboru nalaze se najtalentovanije kandidatkinje koje su prethodnih godina briljirale na sceni Ritma Evrope. Produkcijski tim već radi na ambicioznom planu koji uključuje nove pesme, spotove, nastupe i veliku regionalnu promociju.

Ono što ovaj projekat čini posebnim jeste činjenica da će Rhythm Girls okupiti devojke iz tri zemlje u kojima se emituje program Ritma Evrope, stvarajući jedinstvenu regionalnu muzičku priču kakva do sada nije viđena na ovim prostorima.

Mnogi već postavljaju pitanje – da li će Rhythm Girls postati balkanski odgovor na najveće svetske girl bendove? Ako je suditi po planovima koji se pripremaju, ova grupa ima sve predispozicije da preraste u pravi muzički fenomen.

Imena članica za sada se drže u strogoj tajnosti, ali jedno je sigurno – kada Rhythm Girls prvi put izađu na scenu, region će dobiti nove mlade zvezde o kojima će se tek pričati! Sve oči sada su uprte u Ritam Evrope, a odbrojavanje do velikog predstavljanja već je počelo.