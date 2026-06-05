Od Budve i Bora preko Nikšića i Prnjavora, pa sve do spektakularnog Grand Finale International 2026 u Derventi, jedno lice publika je uvek rado viđala na malim ekranima – zapravo, dva lica. Igor Karadarević i Ana Antonić postali su sinonim za najveće televizijske prenose festivala „Ritam Evrope“, vodeći publiku kroz najvažnije trenutke jednog od najvećih omladinskih muzičkih događaja u regionu.

Njihova zajednička televizijska priča počela je prošle godine na Grand Finalu u Budvi. Ono što je tada bila nova voditeljska kombinacija vrlo brzo se pretvorilo u prepoznatljiv tandem koji je osvojio simpatije publike i organizatora. Spoj iskustva, sigurnosti i televizijske rutine Igora Karadarevića sa energijom, neposrednošću i modernim pristupom Ane Antonić pokazao se kao formula za uspeh.

Malo je poznato da je Igor Karadarević, direktor televizijskog programa i nacionalno televizijsko lice, godinama tragao za voditeljkom koja bi mogla da odgovori zahtevima spektakla kakav je „Ritam Evrope“. Tokom godina na velikoj sceni našle su se brojne poznate televizijske ličnosti iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, među kojima su bila i imena poput Goce Tržan i Bojane Lazić, koja danas vodi jedan od najgledanijih televizijskih formata „Pinkove zvezde“ kao i Maje Kovačević sa Radio televizije Crne Gore. Ipak, upravo u Ani Antonić pronašao je partnerku sa kojom je uspeo da izgradi moderan, dinamičan i autentičan voditeljski tandem.

Posebno zanimljiv je put Ane Antonić, koja je od radijskog studija i radijskog mikrofona stigla do vođenja najvećih televizijskih prenosa u okviru festivala „Ritam Evrope“. Njen profesionalni razvoj predstavlja jedan od najlepših primera kako se talenat, posvećenost i kontinuirani rad mogu pretvoriti u ozbiljnu televizijsku karijeru.

Da muzika i produkcija imaju posebno mesto u porodici Antonić potvrđuje i činjenica da je Anin brat, Nemanja Antonić, jedan od ključnih ljudi muzičke produkcije festivala „Ritam Evrope“. Njegovo ime dobro je poznato i van festivalskih okvira, budući da je kao autor i producent bio deo tima koji je grupu Hurricane doveo do nastupa na Eurovision Song Contest sa pesmama Hasta La Vista i Loco Loco.

Kroz prenose iz Budve, Bora, Nikšića, Prnjavora i sada Dervente, Igor Karadarević i Ana Antonić nisu bili samo voditelji programa, već važan deo identiteta samog festivala. Njihova spontanost, međusobno razumevanje i sposobnost da sa lakoćom vode višesatne televizijske spektakle na nacionalnim televizijama regiona - na Prvoj televiziji, na Radio televiziji Crne Gore i na Radio televiziji Republike Srpske - doprineli su da svaki prenos dobije dodatnu dozu glamura i profesionalizma.

Grand Finale International 2026 u Derventi još jednom je pokazalo da iza velikih događaja stoje veliki ljudi. A među njima posebno mesto zauzimaju Igor Karadarević i Ana Antonić – voditeljski tandem koji je za samo godinu dana postao jedno od zaštitnih lica „Ritma Evrope“ i jedan od najupečatljivijih televizijskih parova na festivalskoj sceni regiona. Njihova priča danas predstavlja spoj iskustva, talenta, medijskog profesionalizma i nove energije koja nastavlja da pomera granice festivalske televizijske produkcije.