Nepoznati napadač ili više njih je u noći na četvrtak oštetilo pravoslavnu crkvu Preobraženja Gospodnjeg u samom centru Zagreba, a ovim povodom oglasila se Mitropolija zagrebačko-ljubljanska, koja je objavila i fotografije nastale nakon sramnog čina.

- Na Cvetnom trgu u Zagrebu, u četvrtak, 23. aprila, u jutarnjim časovima, uočeni su tragovi vandalizma na i oko Sabornog hrama Preobraženja Gospodnjeg. Tokom noći, nepoznati počinioc je bacao stolice i druge predmete iz obližnjih ugostiteljskih objekata prema ulazu u hram, ogradi i porti. Razbijen je stari vitraž na hramu, kao i uništena ulazna rasveta, čime je pričinjena materijalna šteta - navela je Mitropolija i dodala:

- U našem izveštavanju nastojimo da prenosimo događaje koji svedoče život i radost Crkve, ali se, nažalost, povremeno beleže i ovakvi incidenti. Istovremeno, želimo ohrabriti verni narod da sa poverenjem i mirom nastave da dolaze u svoj hram, koji ostaje mesto molitve, sabranja i zajedništva, otvoreno za sve.

Pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, poznata kao Preobraženjska crkva, glavna je i najveća pravoslavna crkva u tom gradu. Smeštena uz Vladičanski dvor Mitropolije zagrebačko-ljubljanske Srpske pravoslavne crkve, crkva je srce ove mitropolije. Izgrađena 1866. godine na temeljima stare kapele, crkva je jedno od najvažnijih verskih i kulturnih obeležja Zagreba, sa bogatom istorijom koja seže sve do 18. veka.

Crkva je tokom godina prolazila kroz nekoliko obnova i proširenja, a posebno je značajna obnovljena verzija koja je izvedena prema projektima arhitekta Hermana Bolea krajem 19. i početkom 20. veka. Unutrašnjost crkve ukrašena je ikonama koje je naslikao poznati umetnik Epaminondas Bučevski, dok je ikonopis u novije vreme završen 2007. godine radom ruskog ikonomisca Nikoleja Aleksandroviča Muhina. U 2020. godini crkva je pretrpela ozbiljna oštećenja tokom zemljotresa, ali ostaje simbol verske tradicije i kulture srpske zajednice u Zagrebu.