Poznata manekenka Dejana Živković razvodi se od supruga Filipa Simovića, sa kojim ima dvoje dece.

Kao potvrda ovih navoda navodi se i činjenica da je manekenka sa svog Instagram profila uklonila sve zajedničke fotografije sa suprugom, te se ubrzo i iselila iz stana u kojem su zajedno živeli sa decom.

- Već neko vreme je ne viđamo u luksuznom naselju u kojem je ranije živela sa suprugom i decom. S druge strane, Filip provodi vreme u restoranima u okviru istog kompleksa. Pretpostavlja se da je spakovala kofere i napustila porodični dom zajedno sa decom - navodi izvor za Blic.

Sa druge strane, komšije ističu da su u poslednje vreme u njihovom odnosu bile primetne tenzije.

-Čuo sam da su imali česte svađe, ali je ona svim snagama pokušavala da sačuva porodicu, pre svega zbog dece. Ipak, i sama je osetila da među njima više nema ljubavi - rekao je blizak prijatelj Živkovićeve za Informer.

Živeli u luksuznom stanu

Par je, inače, živeo u luksuznom stanu na Novom Beogradu, u naselju gde su im komšije brojne poznate ličnosti, među kojima su Novak Đoković i Marija Šerifović.

Nekretnina se nalazi u zgradi u kojoj cena kvadrata iznosi oko 3.500 evra, pa se procenjuje da stan od oko 100 kvadrata, zajedno sa opremanjem, vredi najmanje 400.000 evra.

"Živim porodičan i miran život"

Dejana je govorila o majčinstvu, u periodu kada je imala jednog sina, ističući koliko je porodični život ispunjava.

- Neverovatno je koliko je sve brzo prošlo. Drago mi je što sam svaki trenutak provela sa sinom. Svesna sam da vreme brzo prolazi i bilo mi je emotivno kada sam shvatila da je napunio godinu dana. Majčinstvo me je promenilo za 180 stepeni, uozbiljilo me je. Pronašla sam sebe i više se i ne sećam kakva sam bila pre deteta. Živim miran, porodičan život ispunjen spokojem i srećom - izjavila je manekenka.

Alo/Blic