Serija "Bolji život" već decenijama važi za jednu od najpopularnijih i najgledanijih na prostoru bivše Jugoslavije.

Iako je više puta reprizirana, i dalje privlači veliki broj gledalaca, pre svega zahvaljujući kvalitetnom scenariju i pažljivo odabranoj glumačkoj ekipi.

U vreme snimanja ove serije, muzička scena bila je u znaku Lepe Brene, koja je tada bila jedna od najvećih zvezda regiona, dok je Snežana Savić važila za jednu od najuspešnijih glumica i najlepših žena tadašnje Jugoslavije.

Ulogu Nine Andrejević u seriji "Bolji život" tumačila je Snežana, iako je ta rola prvobitno bila namenjena Breni, koja je kasnije odbila tu ponudu, te objasnila i razloge takve odluke.

Otkrila razloge iznenadne odluke

-Bilo je to davno i iskreno se više i ne sećam ko me je sve tada zvao. Nisam imala vremena da radim u serijama, jer takva snimanja mogu da traju i po dve godine, a u tom periodu radije snimala filmove. Bila sam potpuno posvećena nastupima i turnejama širom bivše Jugoslavije i sveta. Snežana je izuzetan profesionalac i tu ulogu je odigrala maestralno, što ja verovatno ne bih umela - izjavila je tada pevačica.

Takođe, manje poznata činjenica je da ni uloga Violete Popović, koju je u seriji igrala Lidija Vukićević, u početku nije bila namenjena njoj.

Kako se godinama kasnije saznalo, uloga Viki prvobitno je bila ponuđena hrvatskoj glumici Eni Begović, koja je ipak nije prihvatila.

"Goreću u paklu, ako ima Boga, neka mi oprosti"

Inače, Savić je svojevremeno otkrila da je bila u odnosu sa oženjenim muškarcem.

Kako je tada priznala, gorko se kaje zbog te greške, budući da je tek kasnije osvestila da je postupila pogrešno.

- Napravila sam mnogo gluposti. Grešna sam, goreću u paklu. Svesna sam tih svojih grešaka i kajem se. Ako ima Boga, neka mi oprosti. Neke stvari nije trebalo da radim. "Zabranjeno voće" je trebalo da gledam kao ne. Toliko ima izbora, a ja sam baš izabrala "zabranjeno" - rekla je Snežana, pa dodala:

- Jednostavno se desila neka energija koja je proradila ili neki kvrc, pukla je sijalica u toj sobi kad sam srela neka bića, ničim izazvano. Bez obzira što nije bio lep ni zgodan, meni je imao drugo obličje. Nisam prilazila racionalno, nego vođena instinktom. Samo on ili niko više - priznala je gostujući u Ekskluziv night.