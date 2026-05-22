Još samo nekoliko sati deli nas od početka jednog od najvećih televizijskih spektakala u regionu – Grand Finale International Derventa 2026, događaja koji je već danima glavna tema na društvenim mrežama i u medijima širom Balkana. Večeras od 20:10 časova, uživo iz Sportskog centra u Derventi, publiku očekuje spektakl koji će okupiti milionski auditorijum kraj malih ekrana širom regiona.

Veliki televizijski prenos realizuje Radio Televizija Republike Srpske, dok će program istovremeno biti emitovan i na Drugom programu Radio Televizije Crne Gore, kao i na kanalu Prva Max u Srbiji, čime Grand Finale International još jednom potvrđuje regionalni značaj i ogromno interesovanje publike.

Organizatori najavljuju produkciju na visokom nivou, spektakularnu scenu, vrhunske vizuelne efekte i program prepun emocija, energije i iznenađenja. Tokom večeri publici će se predstaviti učesnici iz brojnih gradova i država, dok će kompletan događaj pratiti atmosfera velikog evropskog šou-programa.

Posebnu pažnju izazvao je revijalni deo večeri u kojem će nastupiti Princ od Vranje i Ivana Boom Nikolić, čiji dolazak je dodatno podigao interesovanje publike. Njihovi nastupi važe za jedne od najiščekivanijih segmenata večerašnjeg programa, a fanovi već od jutarnjih časova najavljuju praćenje velikog televizijskog spektakla.

Derventa je ovih dana centar regionalnih dešavanja, a Grand Finale International još jednom potvrđuje da se nalazi među najznačajnijim muzičko-televizijskim projektima u ovom delu Evrope. Večeras publiku očekuje noć prepuna dobre muzike, emocija i trenutaka koji će se dugo prepričavati.

