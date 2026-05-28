Nakon zapaženog nastupa u revijalnom delu muzičkog festivala „Ritam Evrope“ u Derventi, razgovarali smo sa Princem od Vranje. Talentovani izvođač koji uspešno balansira između roka i komercijalnog zvuka, za Alo sumira utiske o aktuelnostima, komentariše estradnu scenu i ekskluzivno otkriva velike planove za predstojeću jesen.

Svedoci smo velike euforije kada je reč o koncertima u regionalnim arenama. Da li bi ti pratio taj trend?



- Apsolutno bih. Dokle god postoji potražnja publike i dokle god vas nosi dobar momenat, to je potpuno opravdano. Svi se bavimo muzikom da bismo nastupali pred publikom. Izuzetno mi je drago, na primer, zbog uspeha momaka iz Magla benda. Oni na sceni postojano rade preko petnaest godina i došlo je vreme da uberu plodove tog truda.

Katarina Grujić je takođe zakazala koncert u Mts dvorani nakon duže pauze. Da ti sada zakazuješ koncert u Areni, velikom prostoru, da li bi osećao strah?



- Strah je apsolutno prisutan kod svakoga. Svaki izvođač se uvek pribojava da li će uspeti da napuni toliki prostor. To je sasvim normalna stvar i potrebna je velika smelost da se povuče takav potez. Ja sam svojevremeno sa Šejlom imao dva rasprodata koncerta u toj dvorani i dobro znam koliku tremu nosi takva odgovornost. Katarini želim svu sreću.

U javnosti se često polemiše o tome čime se pevači bave van muzike. Da li razmišljaš o pokretanju sopstvenog biznisa?

- Vrlo aktivno razmišljam o pokretanju privatnog posla i ne mislim da bi me to kočilo u muzici. Ja sam još uvek na početku svog puta i dajem sebi vremena da se potpuno pozicioniram. Za sada smatram da mogu uspešno da nosim teret karijere i da paralelno razvijam stabilan biznis sa strane. Imam jasnu ideju koju razrađujem, ali to će biti moj samostalni projekat o kome još uvek ne bih govorio javno.

Koliko je teško održati stabilnu emotivnu vezu kada si pod stalnom lupom javnosti?



- To u najvećoj meri zavisi od same osobe i partnera. U ovom trenutku, moja partnerka bi morala da prihvati teret mog posla i interesovanje medija. To podrazumeva svest o tome da nas neko može fotografisati u javnosti. Sve se svodi na otvoren razgovor i međusobno poverenje. Ako se stvari postave na zdravu osnovu od samog početka, nikakva popularnost ne može da naruši odnos.

Kad smo kod simpatičnih devojaka sa scene, da li bi ti mogao da ispratiš, na primer, Emu Radujko?

- Pitanje je da li bi ona mogla mene da isprati, šta ona zna (smeh). Znam ko je, naravno. Šalu na stranu, bez obzira na to ko kakav muzički ukus i opredeljenje imao, čovek prosto mora da prizna da je Ema vrela i prezgodna devojka, i da je čist seks sve to što ona radi na sceni. Svako ima dva oka i da vidi, shvata da je ona živa vatra.

Da li ti se nekada desilo da ti devojka ne pruži šansu upravo zbog toga što si pevač?



- Imao sam situaciju gde devojka jednostavno nije bila spremna da podnese pritisak javnosti i činjenicu da je fokus medija stalno na nama. To jeste ozbiljan teret. Ipak, ja želim porodicu i decu u budućnosti i tome stremim. Kada dođe vreme za to, nikada ne bih dozvolio da porodica ispašta zbog posla. Pogrešan izbor partnera je najveći problem, bez obzira na to da li se bavite javnim poslom ili ne.

Za sam kraj, možeš li nam otkriti šta publika može da očekuje od tebe u narednom periodu?



- Ono što sa sigurnošću mogu da najavim jeste jedan veliki internacionalni projekat koji nas očekuje već u septembru. Početkom jeseni objavićemo duet na kojem trenutno predano radimo, a u pitanju je saradnja sa jednom od najvećih muzičkih zvezda na prostorima Balkana. Mislim da se takav tip muzičkog spoja nikada do sada nije desio na našim prostorima i verujem da će to biti sjajna stvar za regionalnu scenu - rekao je Stefan za Alo.