Pevačica Rada Manojlović iskreno je progovorila o teškom životnom periodu u kom je doživela finansijku i emotivnu krizu.

Kako je otkrila, utehu je pronašla u muškarcu o kom nije želela mnogo da priča.

- Niko me nije sažaljevao. Možda odajem utisak da mi ide lagano i onda me niko ne pita da li mogu sve. Ljudi imaju osećaj da ja mogu sve jer sam nasmejana. Nemam potrebu da me neko malo spusti osim jednog muškarca, ali nećemo otkrivati koga... Poznajemo ga, nije novi... Tu je negde moja baza i moja slaba tačka. Tu ja pokazujem slabost... Treba mi rame, treba mi zagrljaj, da mi neko kaže: ''Odmori, ja ću...''. Hvala Bogu pa on to kaže... - rekla je Rada i dodala:

- Stara sam ćutalica i čekalica. Neko mnogo brže sagori i pukne, ja nisam srčana, flegmatična sam, nisam zapaljive prirode. Možeš sa mnom jako dugo i kako hočeš. Ipak, desio mi se lom, tome je doprineo finansijski krah, a nadovezalo se i na emotivni krah. Umrla mi je tada i nana, majka moje majke, sve je to bilo 2020. godine. Tada sam samo gledala u belo... Mnogo je uticalo i što nismo mogli da radimo usled pandemije virusa. Toliko lomova je bilo, dosada je đavolja rabota. Padalo mi je svašta na pamet. Toliko sam se patila i mučila, bila sam na dnu - nastavla je ona.

"Sestra me je odvela kod psihoterapeuta"

Manojlovićeva se zatim dotakla i stručne pomoći koju je potražila.

- Kad su ukinute mere, prihvatila sam sve kao neku Božiju promisao. Lepo si pala, pa sam još lepše ustaneš... Kad sam ja pala, moja sestra je došla i rekla: ''E, nečeš''. Dugo sam bila protivnik psihijatara, mislila sam da mogu sve sama, a nisam mogla da ustanem iz kreveta do toaleta da odem. Sestra me je odvela kod psihoterapeuta. Došli smo do toga da nisam spavala 48 sati i da mi se ne spava. Nema gašenja... Tu sam jer sam potrefila lek. Kad sam pala i stala, rekla sam da može sve da stane dok se ja ne dignem... - priznala je pevačica u ''Magazinu In''.

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