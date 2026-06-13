Snežana Đurišić se nedavno našla u centru skandala kada se na javnom mestu sukobila sa svojim dugogodišnjim partnerom Vanjom Miloševićem.

Svađa je počela kada ju je Vanja ostavio samu ispred lifta naočigled svih i brzo koračao kako ih, navodno, niko ne bi video zajedno.

Sve se odigralo na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla". Vanja je ušao u lift dok je Snežana čekala sledeći.

Prilikom izlaska iz lifta Đurišićeva je išla za Vanjom dok mu je ponavljala da je sačeka, za šta on nije mario što je pevačicu dodatno iznerviralo.