Snežana Đurišić se nedavno našla u centru skandala kada se na javnom mestu sukobila sa svojim dugogodišnjim partnerom Vanjom Miloševićem.
Svađa je počela kada ju je Vanja ostavio samu ispred lifta naočigled svih i brzo koračao kako ih, navodno, niko ne bi video zajedno.
Sve se odigralo na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla". Vanja je ušao u lift dok je Snežana čekala sledeći.
Prilikom izlaska iz lifta Đurišićeva je išla za Vanjom dok mu je ponavljala da je sačeka, za šta on nije mario što je pevačicu dodatno iznerviralo.
"Sa mnom neće moći"
Išla je za njim dok je on koračao ka automobilu i ponavljala mu je "stvarno je strašno", dok je pokazivala rukom prema njemu, a kada se približila kolima dala je kofer prijatelju i rekla:
- Pa, eto, šta je bilo. Sa mnom neće moći. Sve ti j****, hoću da se pokupiš i gubiš iz mog života, da nestaneš. To nevaspitanje... - rekla je navodno Snežana, dok joj je osoba koja je bila sa njima rekla da spusti loptu zbog medija, a ona je nervozno odgovorila:
- Šta nemoj pred njima, pa oni su videli da ja izlazim iz drugog lifta. Videćeš da će sve da se vidi - rekla je Snežana, nakon čega je ušla u automobil, a njihova rasprava i dalje je trajala te su se uputili ka porodičnom domu.
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